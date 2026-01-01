الخميس 2026-01-01 02:02 م

إليسا تثير جدلاً بإطلالتها في حفل رأس السنة بمصر - فيديو

ف
إليسا
الخميس، 01-01-2026 01:13 م

الوكيل الإخباري-   أحيت الفنانة إليسا حفل رأس السنة في مصر، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل مستمر من الجمهور.

اضافة اعلان


ظهرت إليسا في الحفل بإطلالة رجالية، مرتدية بدلة فضية، ما أثار جدلاً وانتقادات بين البعض الذين اعتبروا الإطلالة عادية ولا تناسب أجواء الاحتفال برأس السنة.

 

 

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

براميل نفط معدّة للتصدير

أسواق ومال النفط يسجل خسائر سنوية تقارب 20% في 2025

فيديو- الضباب يلف بعض مناطق المملكة الأربعاء

الطقس الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 50 مترا

كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن، عن أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تصل إلى أسواق 112 دولة حول العالم. وعدّد التقرير، أبرز الدول التي تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات القطاع وفي مقدم

اقتصاد محلي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تصل إلى 112 دولة

غ

تكنولوجيا لمواجهة هجمات خفية.. تحديث أمني جديد لـ ChatGPT

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: نرصد حدثا خطيرا في إيران

ق

فن ومشاهير تخليداً لمسيرتها.. منزل أم كلثوم يتحول إلى متحف - صور

ف

فن ومشاهير إليسا تثير جدلاً بإطلالتها في حفل رأس السنة بمصر - فيديو

الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي



 






الأكثر مشاهدة