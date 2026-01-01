إليسا تثير جدلاً بإطلالتها في حفل رأس السنة بمصر - فيديو

ظهرت إليسا في الحفل بإطلالة رجالية، مرتدية بدلة فضية، ما أثار جدلاً وانتقادات بين البعض الذين اعتبروا الإطلالة عادية ولا تناسب أجواء الاحتفال برأس السنة.
-
