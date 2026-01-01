إليسا تثير جدلاً بإطلالتها في حفل رأس السنة بمصر - فيديو

الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة إليسا حفل رأس السنة في مصر، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل مستمر من الجمهور.

ظهرت إليسا في الحفل بإطلالة رجالية، مرتدية بدلة فضية، ما أثار جدلاً وانتقادات بين البعض الذين اعتبروا الإطلالة عادية ولا تناسب أجواء الاحتفال برأس السنة.

