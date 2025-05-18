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إليسا تثير قلق جمهورها .. هل المرض غير ملامحها؟ فيديو

مكنك
إليسا
 
الأحد، 18-05-2025 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   خطفت الفنانة إليسا الأنظار خلال حضورها العرض الأول لمسرحية "كلو مسموح" في بيروت، والتي تُعيد من خلالها النجمة كارول سماحة إلى خشبة المسرح بعد فترة غياب فرضها رحيل زوجها، المنتج وليد مصطفى.

وظهرت إليسا بإطلالة جريئة أثارت تفاعل الحضور، مؤكدة في تصريحاتها دعمها الكبير لصديقتها كارول، مشيدة بشجاعتها وقدرتها على مواصلة العطاء الفني رغم الألم. وقالت: "كارول وحدها قادرة على تقديم هذا النوع من الأعمال، ورغم الحزن، تستمر في العطاء، وهذا هو جوهر الفن الحقيقي".

المسرحية شكلت الظهور الأول لكارول سماحة بعد وفاة زوجها، وقد ألقت كلمة مؤثرة على المسرح، قالت فيها: "روحه ترافقني في كل لحظة، وقد أوصاني أن أُكمل هذه المسرحية مهما حدث، لأنه يعرف كم أعشق الفن".

وأضافت سماحة: "الفنان يدفع ضريبة الوقوف على المسرح، حتى وهو يتألم، ليحول حزنه إلى طاقة تمنح الجمهور الأمل".

يُشار إلى أن المنتج وليد مصطفى توفي بعد صراع مع المرض، وكانت كارول قد نعت زوجها برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، أكدت فيها أن ذكراه ستبقى خالدة في قلبها مدى الحياة.

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