ابنة براد بيت تواصل إجراءات حذف لقب والدها من اسمها

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الوكيل الإخباري- تواصل زاهارا، ابنة النجمين براد بيت وأنجلينا جولي، الإجراءات القانونية لتغيير اسمها رسميًا، بحذف لقب والدها من اسمها الكامل. اضافة اعلان





وأظهرت وثائق قضائية أنها تقدمت بطلب لتغيير اسمها من زاهارا مارلي جولي-بيت إلى زاهارا مارلي جولي، بعد استكمال أحد الشروط القانونية في ولاية كاليفورنيا.



ولم توضح زاهارا أسباب القرار، إلا أنه يأتي في ظل الأنباء المتداولة عن توتر علاقتها بوالدها براد بيت منذ انفصاله عن أنجلينا جولي.





