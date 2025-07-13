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اتهام جديد لمها الصغير بسرقة لوحات فنية من سويسرا

لبى
مها الصغير
 
الأحد، 13-07-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري- في تطور جديد لأزمة الحقوق الفكرية، وجّه حساب فني سويسري على إنستغرام اتهامًا مباشرًا للإعلامية المصرية مها الصغير، باستخدام تصميم فني أصلي يملكه على منتجات تجارية مثل الحقائب والملابس، دون إذن أو ترخيص مسبق.

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وقال صاحب الحساب في منشور رسمي: "أشعر بخيبة أمل بعدما اكتشفت أن تصميمي يُستخدم تجاريًا دون موافقتي"، مشيرًا إلى أن متابعين لفتوا نظره إلى استخدام العمل من قبل مها الصغير.


وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام من اعتراف مها الصغير في مقابلة إعلامية باستخدامها تصاميم لفنانين من فرنسا والدنمارك وألمانيا دون إذن، مبررة ذلك بأنه تم "عن غير قصد"، مؤكدة أنها بدأت مراجعة شاملة لتصاميم علامتها التجارية.


القضية التي بدأت محليًا باتت تأخذ بعدًا دوليًا، مع تصاعد الانتقادات على مواقع التواصل، وتلميحات بملاحقات محتملة في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية للفنانين.

 

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