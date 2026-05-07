استكمال محاكمة فضل شاكر في 26 أيار

الوكيل الإخباري- اعلنت محكمة الجنايات في بيروت براءة الفنان اللبناني فضل شاكر في دعوى محاولة قتل مسؤول «سرايا المقاومة» التابعة لـحزب الله هلال حمود، في 25 أيار 2013.

كما برأت المحكمة كلًا من أحمد الأسير والمتهمين عبد الناصر حنينة، فادي بيروتي، بلال الحلبي وهادي القواس من تهمة محاولة القتل، لكنها حكمت بسجن ثلاثة منهم لمدة 10 أيام فقط بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة.



ويُعد هذا الحكم دفعة معنوية لفضل شاكر، كونه أول حكم وجاهي يصدر بحقه بعد تسليمه نفسه للقضاء اللبناني في أيلول الماضي، حيث جاءت تبرئته مع بقية المتهمين «لعدم كفاية الدليل بحقهم»، مع قرار بإطلاق سراحهم فورًا ما لم يكونوا موقوفين في قضايا أخرى.