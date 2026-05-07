استكمال محاكمة فضل شاكر في 26 أيار

كما برأت المحكمة كلًا من أحمد الأسير والمتهمين عبد الناصر حنينة، فادي بيروتي، بلال الحلبي وهادي القواس من تهمة محاولة القتل، لكنها حكمت بسجن ثلاثة منهم لمدة 10 أيام فقط بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة.
ويُعد هذا الحكم دفعة معنوية لفضل شاكر، كونه أول حكم وجاهي يصدر بحقه بعد تسليمه نفسه للقضاء اللبناني في أيلول الماضي، حيث جاءت تبرئته مع بقية المتهمين «لعدم كفاية الدليل بحقهم»، مع قرار بإطلاق سراحهم فورًا ما لم يكونوا موقوفين في قضايا أخرى.
لكن الحكم لا يعني الإفراج عن شاكر، إذ لا يزال يواجه عدة ملفات أمام القضاء العسكري، تتعلق بتمويل مجموعة مسلحة والمشاركة في تأليف مجموعة بقصد الإخلال بالأمن والنيل من هيبة الدولة، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بأحداث أمنية سابقة.
-
أخبار متعلقة
-
بعد صدور حكم البراءة.. هذا أول تعليق من فضل شاكر
-
أبرز النجوم في جنازة هاني شاكر.. وداع حزين لأمير الغناء العربي
-
بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر
-
قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟
-
على الرغم من صدور قرار بتبرئته.. فضل شاكر لن يخرج من السجن إليكم السبب
-
إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير - صورة
-
أول ظهور لزوجة هاني شاكر بعد وفاته - صورة
-
قرار قضائيّ جديد بحقّ الفنان محمد رمضان