الإعلان عن سبب وفاة الفنان المصري سليمان عيد

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على الوسط الفني المصري والعربي بعد رحيل الفنان الكبير سليمان عيد أمس الجمعة، بشكل مفاجئ إثر أزمة صحية طارئة.

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وبحسب التقرير الطبي الصادر من المستشفى الذي نقل إليه، تعرض الفنان الراحل لهبوط حاد في الدورة الدموية فجر أمس الجمعة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب.



وعلى الرغم من محاولات الإنعاش المتكررة من قبل الفريق الطبي، فقد وافته المنية، ليفقد الفن المصري أحد أبرز وجوهه.



وجرى تشييع الجثمان بعد صلاة أمس الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، وجرى دفنه في مقابر العائلة بطريق الواحات.