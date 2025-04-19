الإعلان عن سبب وفاة الفنان المصري سليمان عيد

وعلى الرغم من محاولات الإنعاش المتكررة من قبل الفريق الطبي، فقد وافته المنية، ليفقد الفن المصري أحد أبرز وجوهه.
وجرى تشييع الجثمان بعد صلاة أمس الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، وجرى دفنه في مقابر العائلة بطريق الواحات.
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