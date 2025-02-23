الإنتهاء من تصوير مسلسل المسحراتي

وشارك في البطولة الفنان الفلسطيني الكبير نزار أبو حجر، والفنان السوري طارق الشيخ، ونخبة من الفنانين الأردنيين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف: الفنان حسن سبايلة، والفنانة رانيا إسماعيل، والفنان أنور خليل، والفنان جميل براهمة، والفنان جمال مرعي، والفنانة ناريمان عبد الكريم، والفنان مازن عجاوي، والفنانة نجلاء سحويل، والفنان رفعت النجار، والفنان ربيع زيتون، والفنان ضافي العبداللات، والفنان عاطف أبو حجر، والفنانة كاترين علي، وبمشاركة عبير اللحام، ومحمود يوسف، ونضال البتيري، وتيسير البريجي، وعبد الرزاق الزعبي، ومحمد القضاة، ونور اللحام.
كما شارك في العمل مدير الإضاءة والتصوير محمد المهيرات العبادي، ومهندس الصوت شكيب الجيوسي، والمصور أحمد الهياجنة.
وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد العرض في شهر رمضان المبارك، على شاشة التلفزيون الأردني حصريًا.
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