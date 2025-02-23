 
الأحد 2025-02-23 08:50 ص
 

الإنتهاء من تصوير مسلسل المسحراتي

المسحراتي
المسحراتي
الأحد، 23-02-2025 08:40 ص

الوكيل الإخباري-    انتهت شركة العبداللات للإنتاج والتوزيع الفني من إنتاج مسلسل "المسحراتي"، الذي كتبه سلمان قطان وعبلة بلعمري، وأخرجه محمد نصر الله، وإخراج منفذ إسيد ضافي العبداللات.

وشارك في البطولة الفنان الفلسطيني الكبير نزار أبو حجر، والفنان السوري طارق الشيخ، ونخبة من الفنانين الأردنيين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف: الفنان حسن سبايلة، والفنانة رانيا إسماعيل، والفنان أنور خليل، والفنان جميل براهمة، والفنان جمال مرعي، والفنانة ناريمان عبد الكريم، والفنان مازن عجاوي، والفنانة نجلاء سحويل، والفنان رفعت النجار، والفنان ربيع زيتون، والفنان ضافي العبداللات، والفنان عاطف أبو حجر، والفنانة كاترين علي، وبمشاركة عبير اللحام، ومحمود يوسف، ونضال البتيري، وتيسير البريجي، وعبد الرزاق الزعبي، ومحمد القضاة، ونور اللحام.

كما شارك في العمل مدير الإضاءة والتصوير محمد المهيرات العبادي، ومهندس الصوت شكيب الجيوسي، والمصور أحمد الهياجنة.

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وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد العرض في شهر رمضان المبارك، على شاشة التلفزيون الأردني حصريًا.

 

 



 
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