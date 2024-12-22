الاختطاف والاعتزال والوفاة.. شائعات لاحقت النجوم في 2024

الوكيل الإخباري- استهدفت الشائعات، نجوم الفن خلال عام 2024.. بين الوفاة والاعتزال والاختطاف ضجت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشائعات عن الفنانين، وانتشرت على نطاق واسع، ما دفعهم للرد عليها بشكل قاسٍ.



الفنان عادل إمام، على رأس النجوم الذين عانوا من شائعة الوفاة، وكذلك الفنانة بشرى التي طالتها شائعة الانفصال، أما ريهام حجاج ونشوى مصطفى فقد لاحقتهم شائعة اعتزال الفن.

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أبرز الشائعات التي طالت نجوم الفن خلال هذا العام:



بشرى

الفنانة بشرى من أبرز ضحايا الشائعات في 2024، حيث انتشرت أخباراً عن طلاقها من زوجها خالد محمود حميدة بعد أقل من شهرين من زواجهما، وبدلاً من السكوت، اختارت بشرى الرد بشكل قاسٍ، مؤكدة أن هذه الشائعات لا تهدف سوى تدمير حياتها الأسرية.

كما عانت بشرى أيضاً من شائعة الاعتزال، وهو ما ردت عليه بستوري عبر حسابها على إنستغرام في يوليو (تموز) الماضي، نافيةً كل الأخبار المتداولة.

رانيا فريد شوقي

فوجئت رانيا فريد شوقي، بتداول أنباء على بعض المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا، تتعلق باعتزالها الفن، الأمر الذي سارعت بالرد عليه، عبر منشور على حسابها على منصة "فيس بوك"، تنفي فيه ما يتم تداوله.

وقالت رانيا فريد، إن ما نُشر حول اعتزالها غير صحيح، داعيةً إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله، كما لفتت في الوقت ذاته إلى وجود مشكلات في الوسط الفني تتطلب دعم الفنانين لبعضهم البعض.



نهال عنبر

لم تسلم الفنانة نهال عنبر، من شائعات اعتزالها الفن، حيث نشرت في أبريل (نيسان) الماضي 2024، عبر حسابها على منصة "فيس بوك"، توضيحات بشأن ما تم تداوله.

كتبت نهال، منشور ارفقته بصورة لها، جاء فيه: "رداً على خبر إشاعة اعتزالي الفن، أنا لم ولن اعتزل التمثيل أبدا"، مُبديةً اعتزازها بما قدمته من أعمال فنية وإصرارها على استكمال مشوار التمثيل كونها "لا تخدش حياء الأسرة"، وفق وصفها.



الفنانة ريهام حجاج، هي الأخرى طالتها شائعة الاعتزال خلال هذا العالم، وهو ما دفعها لسرعة نفيها عبر حسابها على "فيس بوك".



حلا شيحة

لاحقت شائعة الاعتزال وكذلك الارتباط، الفنانة حلا شيحة، عدة مرات، كانت إحداها بعد زواجها من الداعية معز مسعود، حيث أثارت جدلاً بمنشور لها عبر حسابها على "فيس بوك"، ترد فيه على أحد أفلامها الذي تم تصويره خلال فترة كورونا وعُرض بعدها بعام.

وقالت حلا، في تصريحها: "تم تصوير الفيلم من أكِثر من سنة ونصف، وبسبب ظروف كورونا تأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي تغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وبتمنى التوفيق لكل زملائي".

وبعد انتشار صورة لها مع الفنان أحمد سعد، في يونيو (حزيران) الماضي، انتشرت أخباراً حول ارتباطهما، وهو ما نفته حلا، واصفةً سعد بأنه صديق عزيز.



ريم البارودي

في تطور آخر انضمت الفنانة ريم البارودي إلى قائمة ضحايا الشائعات، بعدما انتشرت أخبار عن اختطافها، ولم تكتف بنفي الخبر، بل ردت بقوة على مروجي الشائعات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم.



عادل إمام

أما الزعيم عادل إمام فقد كان ضحية لهذه الشائعات أكثر من مرة، حيث تكررت الأخبار عن وفاته لدرجة أن بعض الناس توجهوا إلى منزله لتقديم العزاء ولكن الزعيم تعاطى مع الأمر بروح الدعابة، قائلاً: "خايف لما أموت بجد محدش يصدقني".

الفنان علاء مرسي أيضاً تعرض لشائعة وفاته، التي انتشرت بشكل مفاجئ بعد زفاف ابنته، مما أثار القلق بين محبيه قبل أن يتم نفي الخبر.



رشوان توفيق

وكان الفنان المصري رشوان توفيق قد نفى أخيراً «شائعة» تتحدث عن زواجه من فتاة صغيرة، وأعرب عن سخريته من هذه الشائعات، مؤكداً أن نقابة الممثلين تعاملت مع مروج الخبر بحسم، حيث تعمد تشويه صورته أمام أسرته وجمهوره، بعد أن تجاوز الـ90 عاماً.

محمد جمعة

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول وفاة الفنان محمد جمعة، مما أثار حالة من الصدمة والقلق بين جمهوره ومحبيه، وخرج “جمعة” عن صمته وطمأن جمهوره عن حالته الصحية وأنه بخير.



ميرفت أمين

انتشرت شائعة وفاة الفنانة ميرفت أمين، لكنها سارعت لطمأنة جمهورها، مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة، ونفت ميرفت هذه الشائعة، ووصفتها بأنها "سخيفة"، داعية جمهورها ومحبيها إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار الكاذبة.

نشوى مصطفى

في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، نفت الفنانة نشوى مصطفى الأنباء التي تداولتها عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول قرار اعتزالها الفن، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".