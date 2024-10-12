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التعليق الأول من مريم الخشت على زفافها

مريم الخشت
مريم الخشت
السبت، 12-10-2024 03:28 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة الشابة مريم الخشت على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص على "إنستغرام" صورة لها من حفل زفافها إلى زوجها أحمد أباظة، كتبت عليها التعليق الأول لها بعد زفافها.

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وظهرت مريم الخشت في الصورة مع عريسها ووالدها مقدم برامج الطهي عماد الخشت، وعلقت عليها بقولها: "الآن قلبي امتلأ".


كانت مريم الخشت قد احتفلت بزفافها إلى شاب من خارج الوسط الفني يدعى أحمد أباظة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين، في أجواء سيطرت عليها البهجة والسعادة.

 

 
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