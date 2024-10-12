التعليق الأول من مريم الخشت على زفافها

وظهرت مريم الخشت في الصورة مع عريسها ووالدها مقدم برامج الطهي عماد الخشت، وعلقت عليها بقولها: "الآن قلبي امتلأ".
كانت مريم الخشت قد احتفلت بزفافها إلى شاب من خارج الوسط الفني يدعى أحمد أباظة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين، في أجواء سيطرت عليها البهجة والسعادة.
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