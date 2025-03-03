الدراما السورية تنتعش في رمضان 2025: مسلسلات جديدة وأداء لافت للنجوم

مسلسل "نسمات أيلول" تصدر الترند على منصة "إكس" بعد إشادات واسعة من الجمهور، الذين أشادوا بجمال التصوير والإضاءة والإخراج. تدور أحداثه في إحدى القرى الريفية السورية، مع التركيز على العلاقات الإنسانية هموم سكانها. المسلسل من إخراج رشا ويزن شربتجي وبطولة نادين تحسين بيك وصباح الجزائري.
مسلسل "تحت سابع أرض" أثار إعجاب الجمهور بحلقاته الأولى، خاصة أداء تيم حسن الذي نال إشادة كبيرة. المسلسل يعرض قصة الضابط "موسى الناجي" الذي يواجه مكائد في عمله. من أبرز أبطاله: تيم حسن، كاريس بشار، ومنى واصف.
مسلسل "السبع" قدم قصة خيالية تاريخية استوحيت من البيئة الشامية، مع إشادة خاصة بأداء أمل بوشوشة، ويعرض
مسلسل "قطع وريد" لاقى إعجابًا كبيرًا من الجمهور بسبب قصته البوليسية المثيرة التي تتناول جريمة قتل في قرية "المفرق" بدمشق. يشارك في العمل باسم ياخور وشكران مرتجى.
تستمر الدراما السورية في هذا الموسم بتقديم محتوى مميز وجذب الجمهور من خلال قصص متنوعة وأداء احترافي من نجومها.
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