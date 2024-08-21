السعودية إلهام علي تفوز بجائزة أفضل ممثلة آسيوية لعام 2024

شاركت إلهام فرحتها عبر حسابها على "إكس"، حيث نشرت صورة لها وهي تحمل الجائزة، وعلّقت قائلةً: "بنتكم سوتها وجابت لكم جائزة دولية، أفضل ممثلة آسيوية 2024.. نعم، الجائزة هويتها سعودية".
وكانت إدارة جائزة "Septimius" قد أعلنت مطلع أغسطس (آب) الحالي قوائم المرشحين لنيل جوائزها، التي تمنح للأفضل في مجالات التمثيل والفن من مختلف قارات العالم.
اختارت إدارة الجائزة الفنانة منة شلبي والتونسية فاطمة ناصر للتنافس على جائزتي أفضل فنانة في قارة أفريقيا، بينما تنافست الفنانة السعودية إلهام علي على جائزة أفضل فنانة في قارة آسيا.
وتُقام جوائز "Septimius" بشكل سنوي لتكريم الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة والمسلسلات والسيناريوهات، حيث تُقسم الجائزة إلى ثلاث فئات: أفضل ممثلة، وأفضل ممثل، وأفضل فيلم، حسب القارات.
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