الأربعاء 2025-12-17 03:51 م

"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026

غا
بسام كوسا
الأربعاء، 17-12-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   ينضم مسلسل "السوريون الأعداء" إلى دراما رمضان 2026، من إخراج الليث حجو وبطولة بسام كوسا وسلوم حداد، مستندًا إلى رواية فواز حداد الصادرة عام 2014.

اضافة اعلان


يتناول المسلسل حقبة الثمانينيات في سوريا، مركزًا على مجزرة حماة 1982، ويروي قصة عائلة تُباد بالكامل ويظل طفل رضيع الناجي الوحيد، ليكون شاهدًا على محو ثلاثة أجيال، في سردية تعكس آثار العنف عبر الزمن.


تتشابك الأحداث عبر ثلاث شخصيات محورية: ضابط يصعد في السلطة، طبيب يُسجن بعد نجاته من الإعدام، وقاضٍ يحاول التمسك بالقانون وسط قبضة أمنية صارمة.


المسلسل من إنتاج شركة "ميتافورا"، كتابة نجيب نصير، رامي كوسا، ورافي وهبي، ويضم 30 حلقة. ويشارك في البطولة أيضًا يارا صبري، أندريه سكاف، وروزينا لاذقاني.


ونفى المخرج الليث حجو ما تردد عن مشاركة مكسيم خليل ومازن الناطور، مؤكدًا أن اسميهما غير مطروحين. ويعد هذا التعاون الثالث بين حجو وبسام ورا مي كوسا بعد مسلسل "البطل" في رمضان 2025.

 

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

أخبار الشركات زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

ب

فيديو منوع متداول: بهذه الطريقة يقوم اللصوص في بنغلادش بسرقة الهواتف

4

فيديو منوع فتاة تحضر القهوة بالبَرد❄️

ف

فيديو منوع رجل يشارك: طريقة إزالة الضباب عن زجاج السيارة بلمح البصر 🚗!

قل

فيديو منوع تساقط كثيف لحبات البَرَد في الرياض

قلب

فيديو منوع شخص يقلد قصة شعر نجم برشلونة لامين يامال… وكانت هذه النتيجة

رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

قل

فيديو منوع جون سينا يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان بلقائه في يوم اعتزاله المصارعة



 






الأكثر مشاهدة