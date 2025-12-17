"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026

الوكيل الإخباري- ينضم مسلسل "السوريون الأعداء" إلى دراما رمضان 2026، من إخراج الليث حجو وبطولة بسام كوسا وسلوم حداد، مستندًا إلى رواية فواز حداد الصادرة عام 2014.

يتناول المسلسل حقبة الثمانينيات في سوريا، مركزًا على مجزرة حماة 1982، ويروي قصة عائلة تُباد بالكامل ويظل طفل رضيع الناجي الوحيد، ليكون شاهدًا على محو ثلاثة أجيال، في سردية تعكس آثار العنف عبر الزمن.



تتشابك الأحداث عبر ثلاث شخصيات محورية: ضابط يصعد في السلطة، طبيب يُسجن بعد نجاته من الإعدام، وقاضٍ يحاول التمسك بالقانون وسط قبضة أمنية صارمة.



المسلسل من إنتاج شركة "ميتافورا"، كتابة نجيب نصير، رامي كوسا، ورافي وهبي، ويضم 30 حلقة. ويشارك في البطولة أيضًا يارا صبري، أندريه سكاف، وروزينا لاذقاني.



ونفى المخرج الليث حجو ما تردد عن مشاركة مكسيم خليل ومازن الناطور، مؤكدًا أن اسميهما غير مطروحين. ويعد هذا التعاون الثالث بين حجو وبسام ورا مي كوسا بعد مسلسل "البطل" في رمضان 2025.