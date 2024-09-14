الشامي يحتفل بمليار مشاهدة على يوتيوب

ونشر الشامي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في إنستغرام، صورة توضح حجم مشاهدات قناته على يوتيوب، وعلق قائلاً: "مش ألف ولا 100 ألف.. مش مليون ولا 100 مليون.. هدول مليار.. مليار."
وكان الشامي قد طرح أحدث أعماله الغنائية مؤخراً على طريقة الفيديو كليب، والتي حملت عنوان "وين"، وحققت أكثر من 87 مليون مشاهدة حتى الآن.
-
أخبار متعلقة
-
بعد رحيل ناهد رشدي..مشاهير ينعون بطلة "لن أعيش في جلباب أبي"
-
دريد لحام ينضم إلى مسلسل "ليالي روكسي"
-
"احترموا تاريخي".. أحلام تكذّب فهد الخالد
-
وفاة نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"
-
محمد ممدوح مفاجأة "هيبتا 2"
-
بعد كوبرا..مي عز الدين تجتمع مع محمد إمام في 'الكينغ'
-
عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بتصريحات عن أمل عرفة
-
قريبا..عبدالمجيد عبدالله في أبوظبي