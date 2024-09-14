الشامي يحتفل بمليار مشاهدة على يوتيوب

الوكيل الإخباري- احتفل المطرب السوري الشامي بتحقيقه مليار مشاهدة عبر قناته على يوتيوب، التي دشنها قبل 8 سنوات، وتحديداً منذ يوليو (تموز) 2016.

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ونشر الشامي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في إنستغرام، صورة توضح حجم مشاهدات قناته على يوتيوب، وعلق قائلاً: "مش ألف ولا 100 ألف.. مش مليون ولا 100 مليون.. هدول مليار.. مليار."



وكان الشامي قد طرح أحدث أعماله الغنائية مؤخراً على طريقة الفيديو كليب، والتي حملت عنوان "وين"، وحققت أكثر من 87 مليون مشاهدة حتى الآن.