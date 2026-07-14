الشامي يطرح أغنيته الجديدة 'بي بي' ضمن ألبوم هويّة - فيديو

الوكيل الإخباري- طرح الفنان الشامي أغنيته الجديدة "بي بي" (Baby) ضمن ألبومه "هويّة"، مستكملاً أحداث القصة التي بدأها في كليب "أنا بعدك" بأسلوب سردي من إخراج بيار خضرا.



وتشارك جنيفر عازار الشامي بطولة الكليب، الذي يكشف تفاصيل جديدة عن علاقتهما وأسباب الفراق، عبر مشاهد تعود إلى ما قبل أحداث العمل السابق.



وصُوّر الكليب في شوارع بيروت، خصوصاً منطقة مار مخايل، بطابع شرقي وريترو، مع لمسات سينمائية، كما تضمن إشارات تربط بين أعمال الشامي السابقة.



ويواصل الشامي من خلال "بي بي" تقديم فصول ألبومه الجديد، جامعاً بين التجديد الموسيقي والرؤية البصرية المختلفة.

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