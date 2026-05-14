الشرع يلتقي الفنان جمال سليمان في دمشق

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الفنان جمال سليمان بقصر الشعب في دمشق.





وقالت قناة الإخبارية السورية إن الشرع التقى سليمان، دون أن تقدم تفاصيل عن فحوى المقابلة.





وهذا أول لقاء لجمال سليمان مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وسبق أن زار سليمان بلده سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام 2024.



وجمال سليمان ممثل ومخرج مسرحي، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وأكمل دراسته العليا في بريطانيا.



ومنذ عام 2011، اتخذ سليمان موقفاً معارضاً للنظام السوري، وانخرط بفعالية في العمل السياسي المؤسساتي وكان عضواً بارزاً في "منصة القاهرة"، وعضواً سابقاً في "هيئة التفاوض السورية" المعارضة.









