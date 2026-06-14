الفنانة أحلام تخطف الأنظار بإطلالة فضية فاخرة

10:35 م

الوكيل الإخباري- خطفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الأنظار بأحدث إطلالاتها، حيث ظهرت بكامل أناقتها وفخامتها المعهودة في إطلالة ساحرة سيطر عليها اللون الفضي اللامع، حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. اضافة اعلان





وتألقت أحلام بفستان طويل تميز بتصميمه الراقي والمطرز بالكامل بحبيبات الكريستال والخرز الفضي، مما أضفى لمسة من البريق والفخامة الملكية التي تناسب أسلوبها الفني. وأكملت الفنانة إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية الفاخرة التي تماشت مع تفاصيل الفستان، معتمدة تسريحة شعر كلاسيكية ومكياجاً ترابياً يبرز ملامحها بقوة.



ولاقت الصور التي تم تداولها للإطلالة تفاعلاً واسعاً من قِبل الجمهور ونقاد الموضة على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بحسن اختيارها وحرصها الدائم على التجدد والظهور بأزياء تجمع بين الأصالة والعصرية في كبرى الحفلات والمناسبات.









