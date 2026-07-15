الأربعاء 2026-07-15 11:08 ص

القضاء ينصف ممثلة شهيرة.. وتعويض بعد التشهير

سي
إلهام الفضالة
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة صدور حكم قضائي لصالحها من القضاء السعودي، يقضي بفرض غرامة مالية وتعويض على إحدى المنصات الإلكترونية بعد إدانتها بتهمة التشهير بها.اضافة اعلان


وأعربت الفضالة، عبر حسابها على "إنستغرام"، عن شكرها للقضاء السعودي ومحاميها على جهودهم في القضية.

ويأتي الحكم بعد فترة وجيزة من قرار محكمة الجنايات الكويتية إخلاء سبيلها من دون كفالة في قضية تتعلق بمقطع فيديو متداول، إذ نفت خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليها.
 
 


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