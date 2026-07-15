القضاء ينصف ممثلة شهيرة.. وتعويض بعد التشهير

وأعربت الفضالة، عبر حسابها على "إنستغرام"، عن شكرها للقضاء السعودي ومحاميها على جهودهم في القضية.
ويأتي الحكم بعد فترة وجيزة من قرار محكمة الجنايات الكويتية إخلاء سبيلها من دون كفالة في قضية تتعلق بمقطع فيديو متداول، إذ نفت خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليها.
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