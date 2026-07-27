الكشف عن سبب وفاة فنان عربي شهير

وُلد الرماحي في "بغداد" عام 1948، وبدأ مسيرته المهنية عام 1970 مخرجًا في إذاعة "صوت الجماهير"، حيث أخرج عددًا من المسلسلات والبرامج الإذاعية، من أبرزها: "الباحثون" و "جرف الملح" و "قناديل دنشواي" و "سقوط غرناطة".
ولم تُعلن نقابة الفنانين العراقيين سبب الوفاة، فيما أشارت تقارير متداولة إلى أن حالته الصحية تدهورت نتيجة التقدم في العمر.
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