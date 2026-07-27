الكشف عن سبب وفاة فنان عربي شهير

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الوكيل الإخباري- نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان والمخرج "صبري الرماحي"، الذي توفي عن عمر ناهز "78 عامًا"، بعد مسيرة فنية وإعلامية امتدت لعقود، قدّم خلالها العديد من الأعمال الإذاعية والدرامية التي تركت بصمة في الساحة الفنية العراقية. اضافة اعلان





وُلد الرماحي في "بغداد" عام 1948، وبدأ مسيرته المهنية عام 1970 مخرجًا في إذاعة "صوت الجماهير"، حيث أخرج عددًا من المسلسلات والبرامج الإذاعية، من أبرزها: "الباحثون" و "جرف الملح" و "قناديل دنشواي" و "سقوط غرناطة".



ولم تُعلن نقابة الفنانين العراقيين سبب الوفاة، فيما أشارت تقارير متداولة إلى أن حالته الصحية تدهورت نتيجة التقدم في العمر.









