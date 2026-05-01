الجمعة 2026-05-01 05:02 م

الكشف عن وضع الفنان هاني شاكر الصحي

الجمعة، 01-05-2026 03:20 م

الوكيل الإخباري-   بعد تداول أخبار عن تدهور حالته الصحية، أعلن خضر عكنان، مدير أعمال الفنان المصري هاني شاكر، أن "المعلومات الدقيقة والموثوقة لا تصدر إلا عبر الصفحات الرسمية للفنان، أو من خلال أسرته، أو عبر نقابة الفنانين في مصر".

كما دعا عكنان مختلف الوسائل الإعلامية والصفحات الإلكترونية إلى ضرورة تحرّي الدقة والمصداقية، والامتناع عن تداول أو نشر أي أخبار غير موثوقة، احترامًا للفنان هاني شاكر وعائلته، وكذلك لجمهوره ومحبيه.

 
 


