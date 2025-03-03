المداح 5: صابر يواجه الملك الأحمر في الحلقة 3

الوكيل الإخباري- ما زال الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال يتصدر محركات البحث بأحداثه المثيرة التي تشد الأنفاس.

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في الحلقة الثالثة من المسلسل، تصاعدت الأحداث بشكل مفاجئ، حيث بدأ المشهد بوجود صابر (حمادة هلال) في المستشفى بعد اللعنة التي أصابت أهل البلدة إثر فتح المقبرة الملعونة. وفي لحظة صادمة، تفاجأ صابر بمشهد الملك الأحمر (خالد الصاوي) وهو يقتل زكريا أفندي.



ثم توجه صابر نحو المغارة حيث بدأ في استجواب حمزة (أحمد كشك)، محاولًا معرفة سبب استقطابه وطاعته لأوامر الجن في المغارة. لكن المفاجأة كانت بظهور ست الحسن (غادة عادل)، التي قتلته قبل أن يُفصح عن أي معلومات.



في جانب آخر من الأحداث، ظهر الشيخ سلام (أحمد بدير) وهو يجتمع مع ست الحسن والملك الأحمر وأتباعه، مما أضاف مزيدًا من الغموض والتشويق للحبكة.



ثم بدأ صابر حربه ضد بنات إبليس بمساعدة الجن الطيب تاج (يسرا اللوزي) و(تامر شلتوت) من معبد دندرة، الذي يحتوي على "الزودياك"، أقدم رسم فلكي في العالم.



في نهاية الحلقة، ظهرت ملامح جديدة من الصراع، حيث ظهر الجن في منزل رحاب الجديد، مما زاد من تعقيد الأحداث وتوقعات الجمهور حول ما سيحدث في الحلقات المقبلة.