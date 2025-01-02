الموت يغيب الفنان الكويتي عبدالعزيز الحداد

وكان "الحداد" قد تعرض لجلطة في أواخر أبريل (نيسان) من العام الماضي، دخل على إثرها في غيبوبة طويلة انتهت بوفاته.
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