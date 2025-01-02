الموت يغيب الفنان الكويتي عبدالعزيز الحداد

الوكيل الإخباري- رحل عن عالمنا الكاتب والمخرج والفنان الكويتي عبدالعزيز الحداد عن عمر يناهز 71 عاماً، حيث يُشيّع جثمانه عصر اليوم الخميس في مقبرة الصليبخات.



وكان "الحداد" قد تعرض لجلطة في أواخر أبريل (نيسان) من العام الماضي، دخل على إثرها في غيبوبة طويلة انتهت بوفاته.

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