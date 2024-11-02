الموت يُغيِّب الفنان الكويتي مشعل القملاس

الوكيل الإخباري- توفي المخرج والفنان الكويتي مشعل القملاس عن عمر ناهز الـ 50 عامًا بعد صراع مع المرض.



وعلى مدار مشواره الفني، شارك القملاس في العديد من الأعمال الفنية والدرامية والمسرحية حيث عمل ممثلاً ومخرجًا.



كما عمل الفنان الراحل أستاذًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، فضلًا عن كونه من أوائل الممثلين الكويتيين الذين عملوا في السينما.

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