الموت يفجع الفنانة مي عمر "الست موناليزا"

الأربعاء، 25-02-2026 01:53 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المخرج محمد سامي، وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر الأربعاء 25 فبراير/ شباط، عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، بينما لم يكشف بعد عن موعد الجنازة والعزاء.

محمد سامي ينعي والد مي عمر بكلمات مؤثرة

وكتب محمد سامي : إنا لله وإنا إليه راجعون، والد زوجتي عمر بدر أبو هاني في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء.

وتابع: أشهد الله أنه كان رجلاً محترماً مهذباً طيب القلب، ما رأيت منه إلا الخير والحب. 

أحداث مسلسل "الست موناليزا" تتحول لحقيقة تفجع مي عمر


في مفارقة مؤلمة، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "الست موناليزا" الذي تؤدي فيه مي عمر شخصية البطلة "موناليزا" مواجهة محتدمة عندما حاول والدها "، عم "بركات"، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد محمود، استرداد حق ابنته، فتوجه إلى منزل طليقها ووالدته لمحاسبتهما. غير أن "حسن" باغته بإعادتها إلى عصمته قسرًا، قبل أن يعتدي بالضرب على والدها ويطرده إلى الشارع، ما أدى إلى تعرض الأخير لأزمة قلبية أودت بحياته في مشهد صادم ومؤثر.

 
 


