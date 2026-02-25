الموت يفجع الفنانة مي عمر "الست موناليزا"

محمد سامي ينعي والد مي عمر بكلمات مؤثرة
وكتب محمد سامي : إنا لله وإنا إليه راجعون، والد زوجتي عمر بدر أبو هاني في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء.
وتابع: أشهد الله أنه كان رجلاً محترماً مهذباً طيب القلب، ما رأيت منه إلا الخير والحب.
أحداث مسلسل "الست موناليزا" تتحول لحقيقة تفجع مي عمر
في مفارقة مؤلمة، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "الست موناليزا" الذي تؤدي فيه مي عمر شخصية البطلة "موناليزا" مواجهة محتدمة عندما حاول والدها "، عم "بركات"، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد محمود، استرداد حق ابنته، فتوجه إلى منزل طليقها ووالدته لمحاسبتهما. غير أن "حسن" باغته بإعادتها إلى عصمته قسرًا، قبل أن يعتدي بالضرب على والدها ويطرده إلى الشارع، ما أدى إلى تعرض الأخير لأزمة قلبية أودت بحياته في مشهد صادم ومؤثر.
