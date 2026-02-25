الموت يفجع الفنانة مي عمر "الست موناليزا"

الوكيل الإخباري- أعلن المخرج محمد سامي، وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر الأربعاء 25 فبراير/ شباط، عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، بينما لم يكشف بعد عن موعد الجنازة والعزاء.



محمد سامي ينعي والد مي عمر بكلمات مؤثرة

وكتب محمد سامي : إنا لله وإنا إليه راجعون، والد زوجتي عمر بدر أبو هاني في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء.



وتابع: أشهد الله أنه كان رجلاً محترماً مهذباً طيب القلب، ما رأيت منه إلا الخير والحب.



