الموت يفجع الفنانتين روعة وربى السعدي

ووري جثمان الراحلة في مقبرة باب الصغير في العاصمة دمشق، عقب تشييع أقيم في منطقة ركن الدين، بحضور أفراد عائلتها وعدد من الأصدقاء والمقرّبين.
-
أخبار متعلقة
-
تيم حسن يُشعل المواقع.. شاهدوا كيف قلّد بشار الأسد في مسلسل "مولانا"
-
مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون
-
أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال لهذا السبب!
-
"حتى لو انعرض عليّ ما رح أعمله".. أمل عرفة ترفض دور "سماهر" لكاريس بشار!
-
فيديو.. تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا
-
وفاة ممثلة شهيرة- صورة
-
هند صبري تستعد لمفاجأة درامية جديدة
-
آخر تطورات حالة هاني شاكر بعد الجراحة الحرجة