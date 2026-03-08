الأحد 2026-03-08 11:58 ص

الموت يفجع الفنانتين روعة وربى السعدي

الأحد، 08-03-2026 10:30 ص
الوكيل الإخباري-   توفيت السيّدة سمر الميداني، أرملة الكاتب السوري هاني السعدي، ووالدة الفنانتين السوريتين روعة وربى السعدي.اضافة اعلان


ووري جثمان الراحلة في مقبرة باب الصغير في العاصمة دمشق، عقب تشييع أقيم في منطقة ركن الدين، بحضور أفراد عائلتها وعدد من الأصدقاء والمقرّبين.

 
 


