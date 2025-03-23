الموت يفجع الفنان علي الديك

الوكيل الإخباري- توفي محمد الديك، شقيق الفنانين علي وحسين الديك، مساء يوم (الجمعة) بعد تعرّضه لنوبة قلبية مفاجئة. وقد نعى شقيقا الراحل عبر منشور على "فيسبوك"، جاء فيه: "بمزيد من الرضى وتسليماً لقضاء الله وقدره، أنعى إليكم وفاة أخي محمد جميل هرمز ديك إثر نوبة قلبية".

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وأوضح الفنانان أن مراسم دفن شقيقهما قد تمت يوم أمس (السبت) في اللاذقية، طريق رأس البسيط مفرق مزار جعفر الطيار، متمنيين أن لا يفجعهم الله بعزيز، داعين له بالرحمة.





كما تقدمت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، بتعازيها لشقيقي الراحل عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قائلة: "تعازينا القلبية للزميل الفنان علي الديك والزميل الفنان حسين الديك بوفاة شقيقهما. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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