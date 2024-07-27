النيابة المصرية تستدعي المخرج محمد سامي للتحقيق

الوكيل الاخباري- استدعت النيابة العامة المصرية المخرج محمد سامي لسماع أقواله، بعد اتهامه بضرب مدير مركز صيانة، والتسبب له في إصابات، فضلاً عن سبه وقذفه.



وبدأت الأزمة عندما ذهب محمد سامي إلى مركز صيانة لوضع طبقة حماية لسيارته الجديدة الفاخرة، ولكنه فوجئ بعد أيام عند استلامها بخدوش فيها وطلب مقابلة مدير المركز ليحتد النقاش بينهما ويتحول إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي.



وغادر سامي المركز وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضراً ضد مدير المركز اتهمه بإتلاف سيارته الفارهة، ليتحول المحضر بعدها إلى النيابة التي بدورها استدعت مدير المركز للتحقيق.



ومن جانبه قال مدير المركز إن سامي وجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه، ولكمة بيده في وجهه ما خلف له إصابة أسفل العين.