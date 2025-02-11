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النيابة المصرية تستدعي شيرين عبدالوهاب.. ماذا حدث؟

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شيرين عبد الوهاب
الثلاثاء، 11-02-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري-   أمرت النيابة المصرية، باستدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها بشأن البلاغ الذي قدمه المؤلف طارق عبدالستار، يتهمها خلاله بتسريب أغنية "كل الحاجات"، دون إذن مُسبق منه.

كما انتهت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، من الاستماع إلى أقوال طارق عبدالستار، الذي قال في بلاغه المُقدم إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات،

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إن شيرين طرحت أغنية "كل الحاجات" - التي تعود ملكية تأليفها إليه - عبر منصة "يوتيوب"، دون اتفاق أو إذن مُسبق منه، ما أضر به مادياً وأدبياً.

 

وذكر طارق عبدالستار، وفق ما نشرته وسائل إعلام ، أنه ومُلحن الأغنية فوجئا بتسريبها وطرحها بصوت شيرين.


وكانت شيرين طرحت أغنية "كل الحاجات" عبر حسابها على منصة "يوتيوب" في نهاية يونيو (حزيران) 2024، وحققت مئات الآلاف من المشاهدات فور عرضها.

 

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