النيابة المصرية تستدعي شيرين عبدالوهاب.. ماذا حدث؟

كما انتهت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، من الاستماع إلى أقوال طارق عبدالستار، الذي قال في بلاغه المُقدم إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات،
وكانت شيرين طرحت أغنية "كل الحاجات" عبر حسابها على منصة "يوتيوب" في نهاية يونيو (حزيران) 2024، وحققت مئات الآلاف من المشاهدات فور عرضها.
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