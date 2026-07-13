الوليد الحلاني يكشف قصة حبه لامرأة أكبر منه - فيديو

وأضاف أن اختياره لشريكة حياته يعتمد على التوافق، وليس على العمر أو الدين، معتبراً أن هذه الأمور تبقى مسألة قدر.
-
أخبار متعلقة
-
فنانة مصرية تعتذر بعد تصريحات أثارت الغضب حول متلازمة داون - صورة
-
هيفاء وهبي تتألق في الأردن بزفة شعبية قبل صعودها للمسرح - فيديو
-
بعد وفاة والدتها.. دارين حمزة تكشف وصيتها الأخيرة - فيديو
-
السجن يلاحق مديرة أعمال فنانة شهيرة
-
أول ظهور لفضل شاكر بعد الإفراج عنه - صورة
-
وعكة صحية مفاجئة لفنان ومخرج سوري شهير.. وزوجته الفنانة تكشف حالته
-
صدمة في الوسط الفني.. فنان مصري يواجه مرضاً خطيراً
-
لم تفلح محاولات إنقاذها.. رحيل فنانة هندية شهيرة عن 88 عاماً