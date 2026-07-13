الوليد الحلاني يكشف قصة حبه لامرأة أكبر منه - فيديو

الوكيل الإخباري- كشف الفنان اللبناني الوليد الحلاني أنه سبق أن أحبّ امرأة تكبره بست سنوات، مؤكداً أن فارق العمر لا يشكل عائقاً أمام الزواج، إلا إذا بلغ 15 أو 20 عاماً.



وأضاف أن اختياره لشريكة حياته يعتمد على التوافق، وليس على العمر أو الدين، معتبراً أن هذه الأمور تبقى مسألة قدر.



اضافة اعلان