اليكم جديد الوضع الصحي للفنان هاني شاكر

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة نادية مصطفى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارتها، عن مستجدات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، الذي يتلقى العلاج حاليًا داخل مستشفى "فوش" في فرنسا، وذلك عقب تداول أنباء بشأن تحسن وضعه الصحي اليوم الأحد.



وأوضحت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر مستقرة تمامًا في الوقت الراهن، بعد خضوعه للرعاية الطبية اللازمة، معربة عن أملها في أن يغادر المستشفى خلال أيام قليلة.

