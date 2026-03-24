الثلاثاء 2026-03-24 01:40 م

اليكم جديد الوضع الصحي للفنان هاني شاكر

الثلاثاء، 24-03-2026 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة نادية مصطفى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارتها، عن مستجدات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، الذي يتلقى العلاج حاليًا داخل مستشفى "فوش" في فرنسا، وذلك عقب تداول أنباء بشأن تحسن وضعه الصحي اليوم الأحد.

وأوضحت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر مستقرة تمامًا في الوقت الراهن، بعد خضوعه للرعاية الطبية اللازمة، معربة عن أملها في أن يغادر المستشفى خلال أيام قليلة.

وأشارت إلى أن التحسن الملحوظ في حالة الفنان هاني شاكر يرتبط بشكل أساسي بانتظام حالته الغذائية، التي كانت السبب الرئيس وراء سفره إلى فرنسا لتلقي العلاج.


وأضافت أن الأزمة الصحية الأخيرة ناتجة عن فقدانه نسبة كبيرة من الدم إثر نزيف تعرض له في أعقاب العملية الجراحية التي أجراها في القولون، مؤكدة أن مستشفى "فوش" متخصص في هذا النوع من الرعاية الطبية الخاصة بالتغذية، لافتة إلى أن التقارير الطبية الحالية تشير إلى استقرار حالته بدرجة كبيرة، على حد تعبيرها.

كما بينت الفنانة نادية مصطفى أنها على تواصل يومي مع زوجته نهلة شاكر للاطمئنان على حالته، مؤكدة أنها تلقت منها

 
 


طب وصحة تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ

و

أخبار محلية مقترح لإلزامية مرحلة رياض الأطفال وتوفيرها مجانا بالمدارس الحكومية

توفي الممثل الأميركي نيكولاس بريندون عن عمر ناهز 54 عامًا، في خبر صادم لمحبي مسلسل "buffy the vampire slayer"، الذي اشتهر من خلاله بدور "زاندر هاريس". وأكدت عائلته في بيان رسمي أن الوفاة حدثت أثناء

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

أخبار محلية قبيلات تعلق على زيادة عدد أيام الدراسة في المدارس



 






