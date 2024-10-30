انباء عن نقل محمد منير للعناية المركزة

وحاليا يتواجد محمد منير في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.
وفي هذا الصدد ، أكد مصدر مقرب من الفنان محمد منير، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الكينج في ألمانيا، جاءت نتائجها مطمئنة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا.
ورغم التحديات الصحية الحالية، صرح المصدر أن محمد منير في حالة معنوية جيدة، ويخطط للعودة إلى الساحة الفنية في نوفمبر المقبل، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي وإصدار ألبوم جديد.
-
أخبار متعلقة
-
صور.. ظهور مؤثر لحسين فهمي في جنازة شقيقه
-
تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة مصطفى فهمي
-
خلال 24 ساعة.. الموت يغيب اثنين من أبرز نجوم الوطن العربي
-
عودة محمد عبده للساحة الفنية بأغنية عاطفية
-
وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف
-
موعد حفل عمرو دياب في مهرجان الجونة
-
موسم جديد من "The X Factor" بمشاركة راغب علامة
-
هيفاء وهبي بطلة دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات