 
الأربعاء 2024-10-30 05:33 م
 

انباء عن نقل محمد منير للعناية المركزة

محمد منير
محمد منير
الأربعاء، 30-10-2024 04:50 م
الوكيل الإخباري-   تعرض الفنان المصري محمد منير لوعكة صحية مفاجئة فجر اليوم الأربعاء، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية.اضافة اعلان


وحاليا يتواجد محمد منير في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي هذا الصدد ، أكد مصدر مقرب من الفنان محمد منير، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الكينج في ألمانيا، جاءت نتائجها مطمئنة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا.

ورغم التحديات الصحية الحالية، صرح المصدر أن محمد منير في حالة معنوية جيدة، ويخطط للعودة إلى الساحة الفنية في نوفمبر المقبل، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي وإصدار ألبوم جديد.
 
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