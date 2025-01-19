انتقادات واسعة لإطلالة أحمد سعد في "Joy Awards" - صورة

تأتي هذه الانتقادات بعد الهجوم الذي تعرض له سعد مؤخرًا على خلفية ظهوره في ألبومه الأخير "حبيبنا"، حيث أشار البعض إلى تشابه إطلالته مع بعض المغنين الآخرين، خاصة بسبب حلق ذقنه وشاربه، مما جعله يبدو شبيهًا بنجم الغناء عمرو دياب في فترات سابقة. كما وجه آخرون له انتقادات بتقليد إطلالات الفنان تامر حسني في ألبومه الأخير.
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