انفصل عن أم أولاده بعد 32 سنة.. زواج محمد فؤاد يشغل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنان المصري محمد فؤاد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن زواجه من سيدة عربية، في أجواء عائلية هادئة بعيداً عن وسائل الإعلام، وسط تكتم من المقربين منه.





وذكرت مصادر أن صاحب أغنية الحب الحقيقي يستعد للإعلان رسمياً عن زواجه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انفصاله عن والدة أبنائه، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.



وأضافت المصادر أن محمد فؤاد فضّل إبقاء خبر زواجه بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يحرص دائماً على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء.



في المقابل، التزم الفنان الصمت، ما أثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة زواجه وانفصاله عن زوجته الأولى ووالدة أبنائه.



وتأتي هذه الأنباء بعد حديث عن انفصال محمد فؤاد عن زوجته الأولى مروة حنفي، وهي من خارج الوسط الفني، بعدما ارتبطا عام 1994، وأثمر زواجهما عن ثلاثة أبناء هم: آلاء، وبسملة، وعبد الرحمن.



وكان محمد فؤاد قد احتفل بزفاف ابنته بسملة في يوليو 2025، بحضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة في مصر.



يُذكر أن صاحب أغنية هودعك أعلن عام 1990 خطوبته على الفنانة صابرين بعد قصة ارتباط لم تستمر طويلاً.





