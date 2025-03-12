"باس رجلين زوجته" .. أول تصرف لسعد الصغير بعد خروجه من السجن - فيديو

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الوكيل الإخباري- وصل النجم سعد الصغير إلى منزله بمنطقة المهندسين، بصحبة النجم محمود الليثي، وسط استقبال كبير من أسرته، ووجه سعد الصغير الشكر لزوجته وقام بتقبيل رأسها وقدمها أمام جميع الحضور عرفانا منه بوقفتها بجواره في أزمته. اضافة اعلان





ووجه الصغير في فيديو عقب خروجه رسالة تفيد بأن زوجته وقفت بجواره، وقدمت له كل الدعم.



وأكد النجم سعد الصغير في تصريحات له عقب خروجه من محبسه بعد 6 شهور قضاها بسبب تهمة حيازة مخدرات: الحمد لله فرحان بوجود إخوتي معايا، بحبكم ويا رب ما يحرمني منكم وانتظروا شغلي الجديد وعودتي لجمهوري.





وتابع: "الحمد لله خرجت من المحنة التي كنت فيها، وأشكر جمهوري الذى كان معي دائما، وراضي بكل شيء مكتوب لي".





وخرج سعد الصغير من قسم النزهة، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوي، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.





وكان قد ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج، وفي 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية، أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب، وقال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.



وفي 25 نوفمبر الماضي، عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات، واستأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.





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