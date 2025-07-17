الخميس 2025-07-17 02:45 م
 

باعت شقة مرهونة.. إلزام منى زكي بدفع غرامة مالية تتجاوز 3 ملايين جنيه!

ج0خ
منى زكي
 
الخميس، 17-07-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا يُلزم الفنانة منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه لصالح أحد الاشخاص ، بعد نزاع قانوني بشأن بيع شقة في شارع سوريا بمنطقة المهندسين.

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وتعود الواقعة إلى يناير 2024، حين باعت منى زكي وحدة سكنية بمبلغ 5 ملايين جنيه، قبل أن يتلقى المشتري إنذارات بنكية تفيد بوجود رهن عقاري على العقار بأكمله، بما في ذلك الشقة، منذ عام 2004، بقيمة تتجاوز 29 مليون جنيه.


وتبين أن الشقة نفسها مثقلة بمديونية تزيد عن 4 ملايين جنيه، ما دفع المشتري إلى رفع دعوى يتهم فيها الفنانة بعدم الإفصاح عن الوضع القانوني للعقار عند إتمام البيع.


وقضت المحكمة بإلزام منى زكي برد مبلغ 3.63 مليون جنيه، إلى جانب فوائد قانونية بنسبة 4%، مؤكدة أن ما حدث يمثل إخلالًا بشروط التعاقد وتسببًا مباشرًا في ضرر للمشتري، الذي اضطر إلى سداد جزء من الرهن لتفادي الحجز.


يُذكر أن منى زكي انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "الست" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته محمد فراج وعمرو سعد.

 

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