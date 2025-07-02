بالغناء قاومت الألم.. طبيب شيرين يكشف كواليس ما قبل حفل "موازين"

الوكيل الإخباري- في لفتة إنسانية وفنية لاقت تقدير جمهورها، فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الحاضرين في مهرجان "موازين" بالمغرب، بإصرارها على الصعود إلى المسرح وتقديم حفلها، رغم تعرضها لوعكة صحية صباح يوم العرض.

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وكشف الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج لشيرين، أنها كانت في حالة صحية مستقرة عند مغادرتها القاهرة، وكانت متحمسة للغاية للمشاركة في الحفل، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ صباح يوم الحفل نتيجة أزمة صحية حادة مصحوبة بنزلة معوية، ما استدعى تدخل أطباء مغاربة لتقديم الإسعافات اللازمة لها.



ورغم توصية الفريق الطبي بإلغاء الحفل حفاظًا على صحتها، رفضت شيرين ذلك وأصرّت على الغناء احترامًا لجمهورها. وقدّمت بالفعل 23 أغنية على مدى ساعتين وربع، وسط تفاعل حار من الجمهور الذي امتلأت به ساحة المهرجان.



نفي شائعات "البلاي باك"

وفي ظل بعض الانتقادات والاتهامات بأن الحفل تم بأداء "بلاي باك"، نفى منظمو المهرجان صحة تلك المزاعم، مؤكدين أن شيرين كانت تتلقى العلاج حتى اللحظات الأخيرة قبل صعودها إلى المسرح، ولم تحدث أي خلافات مالية كما أشيع.



الطبيب: "ما فعلته شيرين يؤكد أنها صوت مصر"

من جانبه، قال الدكتور عبد المقصود إن موقف شيرين يعكس التزامها الفني واحترامها لجمهورها، مشددًا على أنها تستحق الدعم لا الهجوم، وداعيًا الجمهور إلى الوقوف إلى جانبها بدل إصدار الأحكام.