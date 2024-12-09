بتهمة الإساءة للسادات.. تحرك برلماني ضد محمد رمضان

وبحسب تقارير إعلامية، تقدّم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان، يتهمه بالسخرية من الرئيس الراحل في أغنيته الأخيرة، مشيراً إلى أنه قدّم في مطلع الكليب حركات تُجسّد شخصية السادات بطريقة وصفها بأنها "تهكمية"، لافتاً إلى أنه استخدم ذلك "كوسيلة للشهرة والتربح على حساب مكانة وقيمة شخصية وطنية بارزة".
وأضاف: "عائلة الرئيس الراحل اعتبرها مثل عائلتي الثانية، فالمهندس جمال السادات صديق وأخ كبير، وكنت على معرفة قوية بالسيدة الراحلة جيهان السادات، واستفدت منها للغاية، وكانت تناقشني في تفاصيل بعض أعمالي".
وأشار إلى أنه اتصل بالسيدة نهى السادات، ابنة الرئيس الأسبق، وسألها عن رأيها في أغنية "برج الثور"، فأشادت بها ولم تبد أي انزعاج أو ضيق من الأمر".
-
أخبار متعلقة
-
لا يناسب سنها.. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلان
-
جديد صفعة عمرو دياب.. غرامة 200 جنيه وتعويض
-
شاهد إليسا تعثر على قريبها في معتقلات الأسد
-
كيف تفاعل نجوم الفن مع أحداث سوريا؟
-
في آخر لقاء قبل وفاته.. ماذا قال محمد رحيم عن شيرين؟
-
مخرج يفتح النار على محمد سعد
-
توم كروز أحدث نجوم أفلام الرعب.. «Deeper» فيلمه المنتظر
-
شاهد باسم يوسف يُفاجئ جمهور Arabs Got Talent"