بتهمة الإساءة للسادات.. تحرك برلماني ضد محمد رمضان

الوكيل الإخباري- يبدو أن الفنان محمد رمضان على أعتاب أزمة كبيرة بسبب أغنيته الجديدة "برج الثور"، التي قلّد فيها الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، ما أثار موجة واسعة من الغضب ضده.



وبحسب تقارير إعلامية، تقدّم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان، يتهمه بالسخرية من الرئيس الراحل في أغنيته الأخيرة، مشيراً إلى أنه قدّم في مطلع الكليب حركات تُجسّد شخصية السادات بطريقة وصفها بأنها "تهكمية"، لافتاً إلى أنه استخدم ذلك "كوسيلة للشهرة والتربح على حساب مكانة وقيمة شخصية وطنية بارزة".

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رد الفنان محمد رمضان على الانتقادات الموجهة له بسبب تقليد الرئيس السادات في أغنية "برج الثور"، وقال: إن تقليد الرئيس الراحل بمثابة شرف عظيم، لأنه "أسطورة لن ينساها التاريخ".



وأضاف: "عائلة الرئيس الراحل اعتبرها مثل عائلتي الثانية، فالمهندس جمال السادات صديق وأخ كبير، وكنت على معرفة قوية بالسيدة الراحلة جيهان السادات، واستفدت منها للغاية، وكانت تناقشني في تفاصيل بعض أعمالي".



وأشار إلى أنه اتصل بالسيدة نهى السادات، ابنة الرئيس الأسبق، وسألها عن رأيها في أغنية "برج الثور"، فأشادت بها ولم تبد أي انزعاج أو ضيق من الأمر".