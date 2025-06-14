بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)

وظهر الساهر خلال حضوره التجهيزات الأخيرة لحفلته فى مهرجان موازين في 26 حزيران مرتديًا بدلة أنيقة وقميصًا أبيض، جالسًا في الصفوف الأولى للعرض، مبتسمًا بهدوء وممسكًا بنظارته.
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