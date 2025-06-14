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بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)

للا
كاظم الساهر
 
السبت، 14-06-2025 02:05 م

الوكيل الإخباري-   تسبب أحدث ظهور للفنان العراقي كاظم الساهر بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا أن ملامحه شهدت تغيرًا لافتًا، ما دفع الجمهور للتعليق على علامات التقدم في العمر التي بدأت تظهر عليه بشكل واضح. 

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وظهر الساهر خلال حضوره التجهيزات الأخيرة لحفلته  فى مهرجان موازين في 26 حزيران مرتديًا بدلة أنيقة وقميصًا أبيض، جالسًا في الصفوف الأولى للعرض، مبتسمًا بهدوء وممسكًا بنظارته.

 

 

ولاحظ عدد من رواد مواقع التواصل تغيرًا في ملامحه، مؤكدين أن ملامح العمر بدت أكثر وضوحًا، كما ان وجهه بدا حزيناً. 

 

لبنان 24

 

 
gnews

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