الإثنين 2026-04-20 12:11 م

برسالة غامضة.. ممثلة شهيرة تثير حيرة جمهورها!

برسالة غامضة.. ممثلة شهيرة تثير حيرة جمهورها!
الإثنين، 20-04-2026 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت الممثلة درة عبر خاصية "القصص" على حسابها الرسمي في "إنستغرام" رسالة مبهمة حول المنافسة، أرفقتها بأغنية "آه يا اسمراني اللون" التي أدّتها الفنانة الراحلة شادية وأعاد تقديمها الفنان محمد منير، من دون توضيح خلفية ما تقصده أو دوافع الرسالة.

قالت درة في رسالتها: "هناك نعمة خفية اسمها خارج المنافسة" وعزا العديد من متابعيها رسالتها الى تفوقها في دراما رمضان الماضي بعملين حازت بهما إعجاب العديد من المشاهدين والنقاد، ووصفوا أداءها فيهما بأنه خارج المنافسة، وهما "علي كلاي" و"إثبات نسب"، اللذان تصدرت بهما الترند في أيام كثيرة من الموسم الرمضاني من دون أن تعلن عن ذلك.

