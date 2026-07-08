بعد أشهر من الغياب.. مغنية شهيرة تفاجئ جمهورها بإعلان غير متوقع

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الوكيل الإخباري- أعلنت نجمة موسيقى الكانتري الأميركية دولي بارتون عن إطلاق مسرحيتها الغنائية "Dolly: A True Original Musical" على أحد مسارح برودواي، على أن تبدأ العروض التمهيدية في 7 ديسمبر المقبل، فيما يُقام الافتتاح الرسمي في 19 يناير 2027، بالتزامن مع عيد ميلادها الحادي والثمانين. اضافة اعلان





وتستعرض المسرحية مسيرة بارتون منذ بداياتها حتى وصولها إلى النجومية، من خلال أشهر أغانيها إلى جانب أعمال جديدة، فيما أكدت أنها لن تشارك في التمثيل، بل ستروي قصتها من خلال الموسيقى.



ويأتي الإعلان بعد تأكيد بارتون أنها تستجيب للعلاج بشكل جيد، لكنها لا تزال غير مستعدة للعودة إلى الحفلات، كما تواصل تجاوز آثار وفاة زوجها عام 2025.





