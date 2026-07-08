بعد أشهر من الغياب.. مغنية شهيرة تفاجئ جمهورها بإعلان غير متوقع

وتستعرض المسرحية مسيرة بارتون منذ بداياتها حتى وصولها إلى النجومية، من خلال أشهر أغانيها إلى جانب أعمال جديدة، فيما أكدت أنها لن تشارك في التمثيل، بل ستروي قصتها من خلال الموسيقى.
ويأتي الإعلان بعد تأكيد بارتون أنها تستجيب للعلاج بشكل جيد، لكنها لا تزال غير مستعدة للعودة إلى الحفلات، كما تواصل تجاوز آثار وفاة زوجها عام 2025.
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