بعد إعلان خطوبته... فنان مصري يكشف موعد دخوله القفص الذهبي (فيديو)

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان الشاب أحمد داش عن ارتباطه رسميًا وإتمام خطوبته، كاشفًا أن حفل زفافه سيُقام خلال فصل الصيف المقبل، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومحبيه.

اضافة اعلان



وجاء إعلان داش خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث وجّه رسالة رومانسية إلى خطيبته، وقام بتقبيل خاتم الخطوبة أمام الكاميرات، في لحظة مؤثرة عبّر من خلالها عن حبه وامتنانه لشريكته.



وقال داش خلال اللقاء: "دبلة ارتباطي حاليًّا في إيدي اليمين، ومن المنتظر أن يكون الفرح في الصيف إن شاء الله." وأكد أن ارتباطه يمثل مرحلة جديدة في حياته الشخصية، عبّر عنها بإيماءة رمزية حين قبّل دبلة خطيبته على الهواء مباشرة.



ويُعد أحمد داش واحدًا من أبرز نجوم جيله، وحقق شهرة كبيرة منذ انطلاقته في فيلم "لا مؤاخذة"، قبل أن يواصل تألقه في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال السنوات الماضية.

View this post on Instagram A post shared by Mona Elshazly - منى الشاذلي (@monaelshazly.official)