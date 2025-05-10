بعد إعلان خطوبته... فنان مصري يكشف موعد دخوله القفص الذهبي (فيديو)

وجاء إعلان داش خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث وجّه رسالة رومانسية إلى خطيبته، وقام بتقبيل خاتم الخطوبة أمام الكاميرات، في لحظة مؤثرة عبّر من خلالها عن حبه وامتنانه لشريكته.
وقال داش خلال اللقاء: "دبلة ارتباطي حاليًّا في إيدي اليمين، ومن المنتظر أن يكون الفرح في الصيف إن شاء الله." وأكد أن ارتباطه يمثل مرحلة جديدة في حياته الشخصية، عبّر عنها بإيماءة رمزية حين قبّل دبلة خطيبته على الهواء مباشرة.
ويُعد أحمد داش واحدًا من أبرز نجوم جيله، وحقق شهرة كبيرة منذ انطلاقته في فيلم "لا مؤاخذة"، قبل أن يواصل تألقه في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال السنوات الماضية.
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