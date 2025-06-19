بعد تجاوز ابنها أزمته الصحية.. بسمة بوسيل تعود للساحة بأول ألبوم غنائي

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن تحسن الحالة الصحية لابنها "آدم"، بعد خروجه من المستشفى وخضوعه لعمليتين جراحيتين، مؤكدة أنه ما زال في مرحلة العلاج، وموجهة الشكر لجمهورها على دعمه ودعواته.

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وقالت بسمة في فيديو نشرته عبر حساباتها:

"الحمد لله عدنا إلى المنزل، حالته تحسنت كثيراً، وأشكر كل من دعا له وسأل عنه".



وعقب تجاوز محنتها العائلية، أعلنت بسمة عن أول ألبوم مصغر في مسيرتها، من المقرر طرحه خلال شهر يونيو الجاري، ويضم أغاني باللهجتين المغربية والمصرية، بعد سلسلة من الإصدارات الفردية مثل "في شرع مين"، و"لا ثواني".



كما طرحت بسمة أول أغنية من الألبوم بعنوان "يا خسارة"، من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي.



وعلى صعيد التمثيل، أفادت تقارير بمشاركتها لأول مرة في السينما عبر فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، بعد ظهورها في برنامج "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025.



وتأتي هذه العودة الفنية النشطة بعد فترة قصيرة من انفصالها عن الفنان تامر حسني، حيث تسعى بسمة إلى تثبيت اسمها الفني بشكل مستقل من خلال مشاريع متتالية.