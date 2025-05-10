بعد "تحت سابع أرض".. هذا ما ينتظر تيم حسن

يُذكر أن مسلسل تحت سابع أرض، الذي عُرض في رمضان الماضي، سلّط الضوء على واقع الأحياء الشعبية في دمشق والتحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد، وشارك فيه نخبة من النجوم السوريين من بينهم منى واصف، كاريس بشار، وتيسير إدريس.
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