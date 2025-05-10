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بعد "تحت سابع أرض".. هذا ما ينتظر تيم حسن

بثي
تيم حسن
 
السبت، 10-05-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل تحت سابع أرض، يستعد النجم السوري تيم حسن للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2026، من خلال عمل درامي جديد بالتعاون مع المخرج سامر البرقاوي والمنتج صادق الصبّاح، الرئيس التنفيذي لشركة "الصباح إخوان".

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وبحسب وسائل إعلام ، فإن المشروع الجديد لا يزال في مرحلة التحضير، ولم يُعلن بعد عن اسمه، لكنه سيكون مقتبساً عن رواية وُصفت بـ"الفريدة من نوعها"، وفق ما صرّح به الصباح في لقاء تلفزيوني.


يُذكر أن مسلسل تحت سابع أرض، الذي عُرض في رمضان الماضي، سلّط الضوء على واقع الأحياء الشعبية في دمشق والتحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد، وشارك فيه نخبة من النجوم السوريين من بينهم منى واصف، كاريس بشار، وتيسير إدريس.

 

لبنان 24

 
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