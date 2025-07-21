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بعد تعرضه للاصابة.. حسام حبيب يكشف عن وضعه الصحي

قب
حسام حبيب
 
الإثنين، 21-07-2025 02:47 م

الوكيل الإخباري-   تعرض الفنان المصري حسام حبيب لكسر في كاحل القدم أثناء البروفات النهائية لحفله "فورها أحاسيس"، الذي أقيم الجمعة 18 تموز ضمن فعاليات موسم جدة في السعودية.

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ورغم الإصابة، أصر حبيب على الصعود إلى المسرح وإحياء الحفل، مؤكداً في لقاء مع برنامج ET بالعربي:
"وقعت بعد البروفة وجالي 3 كسور في كاحلي، لكن أخدت مسكنات كتير، وفرحتي بلقاء الجمهور خلتني أنسى الوجع".


ويُعد هذا الحفل هو الأول لحسام حبيب في المملكة، وقد عبّر عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري.

 

لبنان 24 

 
 
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