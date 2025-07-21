بعد تعرضه للاصابة.. حسام حبيب يكشف عن وضعه الصحي

ورغم الإصابة، أصر حبيب على الصعود إلى المسرح وإحياء الحفل، مؤكداً في لقاء مع برنامج ET بالعربي:
"وقعت بعد البروفة وجالي 3 كسور في كاحلي، لكن أخدت مسكنات كتير، وفرحتي بلقاء الجمهور خلتني أنسى الوجع".
ويُعد هذا الحفل هو الأول لحسام حبيب في المملكة، وقد عبّر عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري.
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