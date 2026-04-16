الخميس 2026-04-16 10:18 ص

بعد تعليق عملها الفنيّ... قرار جديد من نانسي عجرم

نانسي عجرم
الخميس، 16-04-2026 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة نانسي عجرم، أنّها قرّرت إستئناف عملها الفنيّ، وأشارت إلى أنّها ستمضي قدماً، في الجولة العالميّة التي تمّ تحديدها سابقاً.اضافة اعلان


وكانت عجرم أشارت قبل أيّام، إلى أنّها علّقت نشاطها الفنيّ، بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 