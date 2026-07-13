بعد جلطة دماغية.. وفاة نجمة شهيرة من مارفل

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الوكيل الإخباري- توفيت الممثلة الهونغ كونغية واي تشينغ هو عن عمر ناهز 82 عامًا، إثر إصابتها بجلطة دماغية. اضافة اعلان





وأعلن الممثل الكندي بيتر شينكودا، زميلها في مسلسل "ديرديفيل"، نبأ وفاتها عبر حسابه على "إنستغرام"، واصفًا إياها بأنها "من أروع النساء". كما أكد الممثل الأمريكي بيري يونغ أنها رحلت بسلام بعد إصابتها بجلطة دماغية قبل يومين.





