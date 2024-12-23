بعد سقوط الأسد.. يارا صبري تحتفل في سوريا - فيديو

وتصدر مقطع فيديو للممثلتين السوريتين أمل عرفة و يارا صبري وهما ترقصان وسط عراضة شامية احتفالاً بعودة صبري ترند منصات التواصل.
وفي لقطة مؤثرة قامت أمل بتقبيل يارا واحتضانها تعبيراً عن اشتياقها للأخيرة.
وشارك العديد من المغردين فرحتهم بعودة الفنانة وزوجها الفنان ماهر صليبي إلى وطنهما.
#امل_عرفة تستقبل #يارا_صبري في #سوريا pic.twitter.com/CrSX01i3iJ— hussien borji 🇱🇧 (@Hussienborji) December 21, 2024
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