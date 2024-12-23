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بعد سقوط الأسد.. يارا صبري تحتفل في سوريا - فيديو

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يارا صبري
الإثنين، 23-12-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري-   عادت الممثلة السورية يارا صبري إلى سوريا بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً نتيجة مواقفها السياسية المعارضة للنظام السابق.

وتصدر مقطع فيديو للممثلتين السوريتين أمل عرفة و يارا صبري وهما ترقصان وسط عراضة شامية احتفالاً بعودة صبري ترند منصات التواصل.

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وفي لقطة مؤثرة قامت أمل بتقبيل يارا واحتضانها تعبيراً عن اشتياقها للأخيرة.


وشارك العديد من المغردين فرحتهم بعودة الفنانة وزوجها الفنان ماهر صليبي إلى وطنهما.

 

وتعتبر الفنانة يارا صبري وزوجها من أبرز الممثلين المعارضين للحكم السوري السابق.

 

 

 

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