بعد سنوات من الخلاف.. حمادة هلال يعتذر لتامر حسني

12:14 م

الوكيل الإخباري- في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا داخل الوسط الفني، تصدّر الفنان المصري حمادة هلال المشهد برسائل إنسانية مؤثرة تجاه عدد من زملائه، معلنًا عن مبادرات دعم غير تقليدية للفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى جانب حسمه لخلاف قديم مع الفنان تامر حسني.





وكشف هلال، في تصريحات إعلامية، عن استعداده للقيام بمبادرة دعم خاصة لشيرين، لمساندتها في أزمتها الصحية والنفسية التي تمر بها.



واستعاد هلال مواقف سابقة جمعته بشيرين، مؤكدًا أنها كانت من أوائل الداعمين له خلال نجاح أعماله الفنية، وعلى رأسها مسلسل "المداح"، مشيرًا إلى عمق العلاقة المهنية والإنسانية التي تجمعهما.



وفي خطوة لافتة، أنهى حمادة هلال الجدل الممتد منذ سنوات حول أغنية "عيش بشوقك"، مقدمًا اعتذارًا صريحًا لتامر حسني، واصفًا ما حدث بأنه كان "لحظة انفعال"، مؤكدًا أن الأرزاق بيد الله.



وقال هلال في تصريحاته: "لو الأغنية راحت له فهي رزقه.. وحقك عليّ لو قلت كلمة ضايقتك"، في إشارة إلى رغبته في طي صفحة الخلاف بشكل نهائي.



ولم يكتفِ بذلك، بل استحضر مواقف إنسانية جمعته بتامر، واصفًا إياه بـ"أخ له"، مستذكرًا دعمه له في يوم زفافه، حين قام بمرافقته بسيارته في لفتة اعتبرها تعكس عمق العلاقة بينهما، مؤكدًا أن أي خلاف عابر لا يمكن أن يمس هذه الروابط.



وتعكس هذه التصريحات حالة من التحول في خطاب بعض نجوم الفن نحو مزيد من التصالح والدعم المتبادل، في وقت باتت فيه المواقف الإنسانية حاضرة بقوة في المشهد الإعلامي، لتؤكد أن العلاقات الشخصية تبقى أقوى من الخلافات الفنية.





