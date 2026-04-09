بعد سنوات من الخلاف.. حمادة هلال يعتذر لتامر حسني

وكشف هلال، في تصريحات إعلامية، عن استعداده للقيام بمبادرة دعم خاصة لشيرين، لمساندتها في أزمتها الصحية والنفسية التي تمر بها.
واستعاد هلال مواقف سابقة جمعته بشيرين، مؤكدًا أنها كانت من أوائل الداعمين له خلال نجاح أعماله الفنية، وعلى رأسها مسلسل "المداح"، مشيرًا إلى عمق العلاقة المهنية والإنسانية التي تجمعهما.
وفي خطوة لافتة، أنهى حمادة هلال الجدل الممتد منذ سنوات حول أغنية "عيش بشوقك"، مقدمًا اعتذارًا صريحًا لتامر حسني، واصفًا ما حدث بأنه كان "لحظة انفعال"، مؤكدًا أن الأرزاق بيد الله.
وقال هلال في تصريحاته: "لو الأغنية راحت له فهي رزقه.. وحقك عليّ لو قلت كلمة ضايقتك"، في إشارة إلى رغبته في طي صفحة الخلاف بشكل نهائي.
ولم يكتفِ بذلك، بل استحضر مواقف إنسانية جمعته بتامر، واصفًا إياه بـ"أخ له"، مستذكرًا دعمه له في يوم زفافه، حين قام بمرافقته بسيارته في لفتة اعتبرها تعكس عمق العلاقة بينهما، مؤكدًا أن أي خلاف عابر لا يمكن أن يمس هذه الروابط.
وتعكس هذه التصريحات حالة من التحول في خطاب بعض نجوم الفن نحو مزيد من التصالح والدعم المتبادل، في وقت باتت فيه المواقف الإنسانية حاضرة بقوة في المشهد الإعلامي، لتؤكد أن العلاقات الشخصية تبقى أقوى من الخلافات الفنية.
أخبار متعلقة
-
حمادة هلال يفتح صندوق أسراره.. ماذا كشف؟
-
تغريم محمد رمضان بمبلغ مالي ضخم لهذا السبب!
-
إصابة فنان مصري شهير بحادث سير
-
بعد نجاح "علي كلاي".. درة تحسم الجدل حول خلافاتها مع صناع العمل
-
إلهام شاهين توضح سبب غيابها عن دراما رمضان 2026
-
مستجدات الحالة الصحية للفنان المصري عبد الرحمن ابو زهرة
-
تعليق تامر حسني على سقوط عريس يثير التفاعل
-
من بينهم ممثل شهير.. موجة اعتقالات جديدة لمشاهير في تركيا