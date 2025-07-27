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بعد شائعة إصابتها بمرض خطير.. أول ظهور لأنغام داخل مستشفى - صورة

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أنغام
 
الأحد، 27-07-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة المصرية أنغام صورة حديثة لها من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابها الرسمي، لتطمئن جمهورها بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت سفرها خارج البلاد.

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وتزامن نشر الصورة مع تداول تقارير إعلامية زعمَت إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها للعلاج في ألمانيا، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل، ودفع اسمها لتصدر محركات البحث.


لكن المكتب الإعلامي لأنغام سارع إلى نفي الشائعات "جملةً وتفصيلاً"، مؤكدًا أنها خضعت فقط لفحوصات دقيقة على البنكرياس، وأن حالتها مستقرة، وستعود قريبًا لاستئناف نشاطها الفني وتسجيل أعمال جديدة لصيف 2025.


أنغام أعربت عن امتنانها لجمهورها، مشددة على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بصحتها، وقالت إن هذه الشائعات تُثير الذعر بين محبيها دون مبرر.


من جانبه، نفى والدها الموسيقار محمد علي سليمان الأخبار المتداولة قائلاً:
"بنتي زي الفل، وبتشتغل وبتغني وبتفرّح جمهورها، ومفيش أي حاجة تدعو للقلق."


وكانت أنغام قد ألمحت في وقت سابق من هذا الشهر، خلال لقائها مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، إلى مرورها بوعكة صحية دون الإفصاح عن التفاصيل.

 


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gnews

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