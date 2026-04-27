بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!

وتأتي هذه العودة بعد تجربته الإخراجية الأولى في المسلسل القصير "فعل ماضي"، الذي عُرض في آب 2024، وشكّل انطلاقته في هذا المجال إلى جانب مسيرته كممثل.
وأوضح بوشهري في تصريحات إعلامية أن سبب عودته يعود إلى قوة النص الدرامي، الذي وصفه بأنه أثار خياله الإبداعي ودفعه لتخيّل المشاهد بصريًا منذ القراءة الأولى.
وأشار إلى أن العمل الجديد ينتمي إلى الدراما الرومانسية، لكنه يقدم معالجة مختلفة تقوم على سؤال محوري حول كيفية تحوّل الحب إلى جنون قاتل، في مقاربة تغوص في تعقيدات النفس البشرية بدلًا من الاكتفاء بالسرد العاطفي التقليدي.
وأضاف أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير، على أن يُعلن عن طاقم العمل في الفترة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن وضع الفنان هاني شاكر الصحي
-
في أوّل تعليق لها... كيف ردّت ميرفت أمين على أخبار تعرّضها لوعكة صحية؟
-
للمرة الاولى.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن فترة مرضها
-
فنانة معتزلة تُهدّد بملاحقة سارقي فيديوهاتها مع زوجها قضائيًا!
-
رسالة قصيرة من دانييلا رحمة نثير إعجاب متابعيها
-
للمرة الاولى: شيرين تخرج عن صمتها بعد غياب طويل.. وهذا ما كشفته عن عودتها
-
وفاة الفنان السوري القدير أحمد خليفة
-
فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية وتطلب الدعاء من الجمهور