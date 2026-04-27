الإثنين 2026-04-27 11:09 ص

بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!

بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!
الإثنين، 27-04-2026 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   يعود الفنان الكويتي عبدالله بوشهري إلى الإخراج التلفزيوني بعد غياب استمر عامين، من خلال عمل جديد يحمل عنوان "مجنون ليلى".اضافة اعلان


وتأتي هذه العودة بعد تجربته الإخراجية الأولى في المسلسل القصير "فعل ماضي"، الذي عُرض في آب 2024، وشكّل انطلاقته في هذا المجال إلى جانب مسيرته كممثل.

وأوضح بوشهري في تصريحات إعلامية أن سبب عودته يعود إلى قوة النص الدرامي، الذي وصفه بأنه أثار خياله الإبداعي ودفعه لتخيّل المشاهد بصريًا منذ القراءة الأولى.

وأشار إلى أن العمل الجديد ينتمي إلى الدراما الرومانسية، لكنه يقدم معالجة مختلفة تقوم على سؤال محوري حول كيفية تحوّل الحب إلى جنون قاتل، في مقاربة تغوص في تعقيدات النفس البشرية بدلًا من الاكتفاء بالسرد العاطفي التقليدي.

وأضاف أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير، على أن يُعلن عن طاقم العمل في الفترة المقبلة.
 
 


جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق اسم المرحوم القاضي موسى الساكت على قاعة في كلية الحقوق تخليدًا لمسيرته القضائية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق اسم المرحوم القاضي موسى الساكت على قاعة في كلية الحقوق تخليدًا لمسيرته القضائية

تعبيرية

المرأة والجمال روتين العناية بالبشرة في الصيف.. خطوات بسيطة لبشرة نضرة ومشرقة



اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا.. وغرام 21 عند 95.80 دينارا

بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!

فن ومشاهير بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!

الأشغال تُنهي مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص

أخبار محلية الأشغال تُنهي مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص

إعلام إسرائيلي: تعليق التعليم والنقل في بلدات شمال إسرائيل

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: تعليق التعليم والنقل في بلدات شمال إسرائيل



عربي ودولي عراقجي: أمن مضيق هرمز قضية عالمية

عاجل : الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك

أخبار محلية الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك



 
 






