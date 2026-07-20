بعد غياب طويل.. فنان مصري يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

12:13 م

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري نبيل نور الدين سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أنه ابتعد شبه نهائيًا عن التمثيل بسبب تدهور قدرته على الإبصار، ما أثر في قدرته على أداء أدواره. اضافة اعلان





وأوضح نور الدين خلال تكريمه في دار رعاية كبار الفنانين أنه يواجه صعوبة في الرؤية واستخدام الهاتف، لكنه طمأن جمهوره على استقرار حالته الصحية، مشيدًا بالرعاية التي يتلقاها.



وكان آخر ظهور فني له في مسلسل "صلة رحم" الذي عُرض خلال رمضان 2024.





