بعد غياب طويل.. فنان مصري يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

وأوضح نور الدين خلال تكريمه في دار رعاية كبار الفنانين أنه يواجه صعوبة في الرؤية واستخدام الهاتف، لكنه طمأن جمهوره على استقرار حالته الصحية، مشيدًا بالرعاية التي يتلقاها.
وكان آخر ظهور فني له في مسلسل "صلة رحم" الذي عُرض خلال رمضان 2024.
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